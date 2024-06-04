Велика Британія і Латвія оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для України

Велика Британія та Латвія оголосили тендер для компаній на виробництво постачання FPV-дронів в Україну в межах Drone Capability Coalition (Коаліція дронів).

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.

Зазначається, що цей відбір має на меті виробництво безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості.

Компанії мають подати свої пропозиції до 28 червня цього року, які потім будуть розглянуті та оцінені країнами-членами Коаліції дронів і отримають замовлення на виробництво і постачання. Потім упродовж 2024 року будуть оголошені нові тендери з урахуванням досвіду першого.

Наразі учасниками Коаліції дронів є: Великобританія, Латвія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Україна.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.