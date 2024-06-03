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Укренерго попереджає про дефіцит в енергосистемі і відключення світла 4 червня
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕнергосистема

Укренерго попереджає про дефіцит в енергосистемі і відключення світла 4 червня

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Лінія електропередач
Лінія електропередач. УНІАН

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби, тому у всіх областях України запроваджуються ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра впродовж всієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі. Його обсяг буде вищим ніж сьогодні. Причина — зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту", — йдеться у повідомленні.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00

При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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