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Втратив ногу, але повернувся на фронт. Як продовжує служити сапер 128-ї бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Втратив ногу, але повернувся на фронт. Як продовжує служити сапер 128-ї бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Андрій потрапив на фронт з початку повномасштабного вторгнення. До того ремонтував автівки військовим. Чоловік став сапером в 128-й окремій бригаді ТрО. Спочатку займався розміновуванням в населених пунктах, згодом заміновував шляхи на передовій, аби росіяни не пройшли. В липні 2023-го Андрій підірвався на протитанковій міні та втратив ногу.

Військовий сам наклав собі турнікет, а побратими допомогли подолати 6 кілометрів до евакуації. Чоловік на лікуванні та реабілітації пробув 8 місяців, а далі повернувся служити. Тепер хоч і не може виїжджати на "нуль", але здатен навчати інших, розповідає Андрій.

Про те, чому пішов на війну, як натрапив на міну і як нині продовжує служити — Андрій розповів в інтерв`ю Суспільному.

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