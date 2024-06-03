Комітет Сейму Литви з питань культури після дебатів схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів на невизначений термін.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що термін дії попередньої заборони мав завершитися 1 жовтня 2024 року.

Поправки, ініційовані литовським Міністерством культури, пропонують продовжити заборону на невизначений термін.

"Аби щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію нацбезпеки, яка затверджена Сеймом і в якій РФ та Білорусь зазначені як країни, які становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", — пояснив міністр культури Литви Симонас Кайріс.

У вересні минулого року Сейм Литви продовжив заборону на ретрансляцію та розповсюдження в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, які прямо чи опосередковано належать, контролюються або фінансуються Росією чи Білоруссю. Виняток поширюється лише на канали, що розповсюджуються країнами Європейського Союзу.

25 лютого 2022 року литовська комісія з радіо та телебачення заборонила ретрансляцію в країні шести телеканалів російською мовою через "розпалювання війни та пропаганду". Йдеться про "Білорусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Росія 24", "Перший балтійський канал" і "TVCI".