Президент Зеленський прибув до столиці Філіппін

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли. Там він зустрівся з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом.

Про це повідомило агентство Associated Press 3 червня.

За інформацією видання, основна мета поїздки — закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті. Зеленський прибув до Маніли без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

За інформацією джерел агентства, Зеленський не зміг особисто зустрітися на полях форуму із президентом Філіппін і вирішив прилетіти до Маніли, щоб особисто запросити Маркоса на мирний саміт. Також високопосадовці обговорили двосторонню співпрацю.

Згодом Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Філіппін та повідомив про плани щодо відкриття посольства в Манілі. Він заявив, що Філіппіни візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Associated Press пише, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі, на якому були присутні високопосадовці оборони та уряду з усього світу, зокрема з Вашингтона та Пекіна. Переговори проходили на тлі воєн у Газі та Україні, а також зростаючої напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Глобальний саміт миру

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Там відхили запрошення.