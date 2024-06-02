В американському штаті Огайо сталася стрілянина: є загиблий і 25 поранених

В американському штаті Огайо сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина і ще 25 отримали поранення.

Про це повідомляє Cleveland 19 News.

Поліція міста Акрон заявила, що отримала опівночі у неділю виклик із інформацією, що під час стрілянини на вулиці поранено декількох людей.

Коли офіцери поліції прямували на місце події, медики заявили, що декілька людей прибули до відділень невідкладної допомоги з вогнепальними пораненнями.

За даними поліції, загалом постріли були здійснені в 27 людей, 27-річний чоловік загинув. Про стан інших постраждалих не повідомляється.

Сусіди розповіли 19 News, що стрілянина сталася на дуже великому святкуванні дня народження.

Поліція зазначила, що на місці події вилучено зброю та гільзи.