З початку доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають відсіч та стримують натиск росіян. З початку 2 червня росіяни втратили 358 військових, танк, дві бронемашини, 6 гармат та мінометів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 10 авіаударів по Харківщині. У другій половині дня бомбардувань з напрямку Бєлгорода зазнали райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили невдалий штурм неподалік села Стариця.

"Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського.

На Краматорському напрямку від початку доби росіяни сім разів намагалися покращити своє тактичне положення. Діяли у районах Калинівки і Кліщіївки. Сили оборони відбили всі російські атаки.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські окупанти атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати росіян на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.