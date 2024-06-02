В армії РФ звинувачення у корупції використовують для усунення з посади нелояльних командирів.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що Попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів.

"У липні 2023 року Попов був звільнений з посади командувача 58-ї ОМСБр (дислокована на Запорізькому напрямку в Україні) після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського керівництва Міноборони щодо ведення війни. Пізніше Попов публічно розкритикував рішення про його усунення, описавши це як “наш старший командир вдарив по нас із тилу і підло обезголовив армію в найважчий і напружений момент", — йдеться у звіті.

У британській розвідці зазначили, що в системі, де корупція є ендемією, покарання за неї є радше політичним інструментом, аніж спробою покращення процесів.

"У Росії тривала історія з висуненням звинувачень військовим у корупції, справжніх або надуманих. Їх використовують для покарання або усунення критиків або тих, хто обурив високопосадовців еліти. Ймовірно арешт Попова є демонстративним покаранням за його нелояльність вищому командуванню", — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що на думку російських військових оглядачів, Попов загалом вважався висококомпетентним командувачем та мав популярність серед військових РФ.

"Його арешт ще більше занепокоїть військових і посилить думку серед його колег командувачів, що лояльність і слухняність режиму більше цінується, ніж компетентність і харизма", — йдеться у звіті.