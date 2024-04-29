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Вбивство українських військових у Німеччині: У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичний мотив злочину
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Вбивство українських військових у Німеччині: У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичний мотив злочину

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Німеччина, поліція
Німецька поліція. AP/Matthias Schrader

Німецька поліція затримала "чоловіка російської національності "підозрюваного у вбивстві українських військових 27 квітня в місті Мурнау. У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину".

Як пише Spiegel, сліди крові привели поліцію до будинку підозрюваного у вбивстві українців 57-річного громадянина Росії. Чоловік перебував удома у стані сильного алкогольного сп'яніння і не опирався під час затриманні.У неділю, 28 квітня був виданий ордер на його арешт.

Поліція поки що коментує мотиви ймовірного злочинця. Представник поліції повідомив виданню, що наразі немає жодних ознак політичного підґрунтя, наприклад, розбіжностей у поглядах на російську війну проти України. Швидше за все, певну роль "могло відіграти особисте походження". Чоловіки, ймовірно, були знайомі.

Як зазначає Spiegel, невідомо, чи були українські військові у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння злочину. За даними поліції, ймовірний злочинець заявив, що між чоловіками виникла сварка.

Як сказав міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн, є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.

"Є покази свідків про те, що трьох осіб, які брали участь у нападі, раніше бачили разом. Є ознаки того, що всі вони вживали багато алкоголю. Це все потрібно з'ясувати. На цей час ми не маємо переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією та Україною, так би мовити", — сказав він.

Справу по вбивство українських військових у Мурнау-ам-Штаффельзе розслідує головне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом при Генпрокуратурі в Мюнхені, повідомляє BR 24.

Речник прокуратури зазначив, що "не можна виключати політичну мотивацію злочину, навіть якщо наразі цьому немає доказів".

BR 24 зазначає, що за даними слідства, підозрюваний зловмисник проживав у Німеччині з початку 1990-х років і був зареєстрований у Мурнау з 2015 року. Як повідомляють його сусіди, ймовірного зловмисника раніше неодноразово помічали. Він також був відомий поліції і, як кажуть, неодноразово вступав у конфлікт із законом.

Що відомо про вбивство у Мурнау

У суботу, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

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