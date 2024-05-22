Українські безпілотники з початку повномасштабної війни сягали вже Криму, Таганрогу, Твері чи Курська — і це далеко не край. Щодня "Фонд Сергія Притули" отримує багато звернень про потреби у дронах, засобах РЕБ, бронетранспорті тощо. Лише за 2023 рік благодійний фонд допоміг понад 500 військовим частинам.
Про потребу у дронах, їх застосування на полі бою, спілкування з ЗСУ, звідки беруться гроші на допомогу українській армії та чи планує Сергій Притула повертатися в політику — він розповів кореспондентам Суспільного під час свого візиту до Миколаєва.