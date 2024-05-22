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"Волонтерство — це не про конкуренцію з державою": інтерв'ю з Сергієм Притулою. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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"Волонтерство — це не про конкуренцію з державою": інтерв'ю з Сергієм Притулою. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Українські безпілотники з початку повномасштабної війни сягали вже Криму, Таганрогу, Твері чи Курська — і це далеко не край. Щодня "Фонд Сергія Притули" отримує багато звернень про потреби у дронах, засобах РЕБ, бронетранспорті тощо. Лише за 2023 рік благодійний фонд допоміг понад 500 військовим частинам.

Про потребу у дронах, їх застосування на полі бою, спілкування з ЗСУ, звідки беруться гроші на допомогу українській армії та чи планує Сергій Притула повертатися в політику — він розповів кореспондентам Суспільного під час свого візиту до Миколаєва.

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