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Житель Пришиба на Харківщині веде щоденник обстрілів і відрощує вуса до перемоги. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Житель Пришиба на Харківщині веде щоденник обстрілів і відрощує вуса до перемоги. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Житель Пришиба на Харківщині Микола Понамеренко веде щоденник обстрілів: населений пункт пів року перебував на лінії фронту, а пізніше росіяни продовжили обстріли села. З 24 лютого 2022 року Микола відрощує вуса, які планує зголити в день перемоги.

Довжина вусів наразі сягає 25 сантиметрів. Щоб вони мали охайний вигляд, чоловік розчісує їх і стриже кінчики.

"Відчуваю себе вусатим козаком. Нащадком наших славних прадідів. Буде повна перемога — збриємо. Люди кажуть: "Коли це буде? Коли це буде?" Буде колись", — говорить Микола.

З першого дня російського вторгнення він фіксував обстріли. Свої нотатки ховав на випадок, якщо до села зайдуть окупанти.

"26 лютого почалися нічні нальоти літаків. Діти сиділи та спали у погребі. Ми вже ховалися. Перестрілки удалі, удар авіації знов. Я підіймався на другий поверх у мене там бінокль був. Місце обладнано було і я все фіксував у голові, а потім записував", — розказує Микола.

Історію Микола Понамеренка дивіться у репортажі Суспільне Харків.

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