Міська влада Харкова оголосила про призупинення роботи навчальних закладів у зв'язку із ускладненням обстановки.

"Прошу вас сьогодні не виходити з дому. У зв'язку з ситуацією, що ускладнилася, школи, дитсадки та інші заклади сьогодні не працює, до прояснення обстановки. Громадський транспорт працює у штатному режимі", — написав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Він пообіцяв інформувати про подальші дії влади протягом дня.

"Увага! Жителі Харківської області, прошу зберігати спокій і залишатися вдома до особливих розпоряджень. В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури. Без нагальної потреби не покидайте домівки!", — повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У місті періодично чутно вибухи. Частина людей ховається в метро, воно працює у звичному режимі. Департамент цивільного захисту ОДА просить зберігати спокій та знайти укриття. На виїздах з міста та на заправних станціях — затори, черги біля банкоматів.

За оперативною інформацією стежте на сторінці Суспільного Харків у Telegram.

Що відомо