Зеленський у Сінгапурі зустрівся з президентом Індонезії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що лідери обговорили прогрес у реалізації Української формули миру, а Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі йшлося про напрями двосторонньої співпраці, зокрема про нарощення постачання української сільськогосподарської продукції в Індонезію.

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", — додав Зеленський під час розмови.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У Сінгапурі президент України виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами.