З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати забезпечили близько 81 мільярдів доларів на підтримку Україні.

Про це повідомив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, що 51 мільярд доларів з цих коштів — це військова допомога.

"Я не можу говорити про те, як все буде після нинішнього року, оскільки ви знаєте, що ми маємо вибори наприкінці року. Але прямо зараз ми працюємо та сфокусовані на тому, як максимально збільшити можливості для задоволення потреб України на полі бою", — сказав Карпентер.

За його словами, у США є розуміння, що однією з головних потреб України зараз є протиповітряна оборона.

"Тому ми витрачаємо багато часу на спілкування з нашими партнерами та союзниками щодо того, як ми можемо посилити ефективність ППО в Україні в нинішній момент", — додав директор з питань Європи.