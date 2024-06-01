Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 мільярдів євро, який не потрапив до санкційних списків ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

З відповідною ініціативою виступила Швеція.

"Швеція ініціювала дискусію про більш широке використання тарифів на імпорт з Росії. З боку Європейської Комісії ми будемо оцінювати це і надавати державам-членам варіанти для подальших дій", — зазначив комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що планується запровадити мита зокрема на продукти харчування, ядерне паливо і медикаменти, з можливістю спрямування надходжень до України.

Домбровскіс також додав, що тарифи на зернові, олійні культури та похідні продукти гарантують, що РФ "не зможе дестабілізувати ринок ЄС через перенаправлення експорту зерна".

Раніше, у березні, Європейська комісія розпочала підготовку до введення тарифів на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції.

30 травня стало відомо, що з 1 липня Європейський Союз підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, "який фактично призупинить імпорт цих продуктів".