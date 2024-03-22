НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Єврокомісія розпочала підготовку тарифів на аграрну продукцію з РФ та Білорусі
ЄСРОСІЯБІЛОРУСЬЗерноЕКОНОМІКАСвітПолітикаЕкономіка

Єврокомісія розпочала підготовку тарифів на аграрну продукцію з РФ та Білорусі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зерно, ЄС
Зерно. Getty Images

Європейська комісія розпочала підготовку до введення тарифів на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

"Ми підготували пропозицію щодо підвищення тарифів на російський та білоруський імпорт зернових продуктів. Є кілька вагомих причин для цього. Це запобіжить дестабілізації російського зерна на європейському ринку", — сказала чиновниця.

За словами фон дер Ляйєн, збільшення мит "покладе край доходам, одержуваним Росією від цієї продукції". Глава Єврокомісії уточнила, що пропозиції стосуються "мита на зернову продукцію, насіння олійних культур та похідні продукти з них із Росії та Білорусі".

Прем'єр Бельгії, що головує в Раді ЄС, Олександр Де Кроо додав, що ця тема щільно обговорюватиметься лідерами країн Євросоюзу в п'ятницю в ході другого дня саміту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції.

Представники більшості політичних груп у Європейському парламенті висловилися за обмеження на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Європейського Союзу.

Розслідування Ткача про імпорт російського зерна до ЄС через білорусько-польський кордон

27 лютого журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали у Польщі біля кордону із Білоруссю. Розслідувач разом з оператором він знімав матеріал щодо транзиту продукції між Польщею та Росією.

Журналісти зафіксували на польському кордоні великий потік фур з агропродукцією із Білорусі у Польщу та у зворотному напрямку. Найчастіше вантажівки перевозять олію, насіння та тваринний корм.

Зазначається, що російські компанії отримують сотні мільйонів доларів за агропродукцію, яку вони доставляють у Польщу.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Боснія та Герцоговина
Єврорада розпочала переговори про вступ Боснії та Герцеговини в ЄС
Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України
Угорщина проти використання 90% заморожених активів РФ на зброю для України — радник Орбана
Угорщина
Угорщина готова відкрито працювати з РФ у секторах, які не потрапили під санкції Євросоюзу — Сіярто
Боррель уточнив розмір військової допомоги ЄС Україні
Боррель уточнив розмір військової допомоги ЄС Україні
На початок