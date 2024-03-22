Єврокомісія розпочала підготовку тарифів на аграрну продукцію з РФ та Білорусі

Європейська комісія розпочала підготовку до введення тарифів на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

"Ми підготували пропозицію щодо підвищення тарифів на російський та білоруський імпорт зернових продуктів. Є кілька вагомих причин для цього. Це запобіжить дестабілізації російського зерна на європейському ринку", — сказала чиновниця.

За словами фон дер Ляйєн, збільшення мит "покладе край доходам, одержуваним Росією від цієї продукції". Глава Єврокомісії уточнила, що пропозиції стосуються "мита на зернову продукцію, насіння олійних культур та похідні продукти з них із Росії та Білорусі".

Прем'єр Бельгії, що головує в Раді ЄС, Олександр Де Кроо додав, що ця тема щільно обговорюватиметься лідерами країн Євросоюзу в п'ятницю в ході другого дня саміту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції.

Представники більшості політичних груп у Європейському парламенті висловилися за обмеження на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Європейського Союзу.

Розслідування Ткача про імпорт російського зерна до ЄС через білорусько-польський кордон

27 лютого журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали у Польщі біля кордону із Білоруссю. Розслідувач разом з оператором він знімав матеріал щодо транзиту продукції між Польщею та Росією.

Журналісти зафіксували на польському кордоні великий потік фур з агропродукцією із Білорусі у Польщу та у зворотному напрямку. Найчастіше вантажівки перевозять олію, насіння та тваринний корм.

Зазначається, що російські компанії отримують сотні мільйонів доларів за агропродукцію, яку вони доставляють у Польщу.