Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану

У вівторок увечері, 30 квітня, Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, направивши документ на підпис Джо Байдену.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що закон про заборону імпорту російського урану був ухвалений одноголосно. Він набуде чинності через 90 днів після підписання.

Згідно з документом, до січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону — у разі, якщо інших джерел постачання Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії.

Законодавство, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міністерству енергетики США видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану.

Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Видання підкреслює, що Росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.