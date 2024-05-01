НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану
СШАСАНКЦІЇЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЕкономікаПодіїСвіт

Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сенат Сполучених Штатів Америки
Сенат США. AP

У вівторок увечері, 30 квітня, Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії, направивши документ на підпис Джо Байдену.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що закон про заборону імпорту російського урану був ухвалений одноголосно. Він набуде чинності через 90 днів після підписання.

Згідно з документом, до січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону — у разі, якщо інших джерел постачання Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії.

Законодавство, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міністерству енергетики США видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану.

Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Видання підкреслює, що Росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

Топ дня
Рязанська нафтопереробна компанія, НПЗ, Росія, атака дронів на російські НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР — джерела
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Ракета ATACMS
ГУР атакувало Рязанський нафтопереробний завод, РФ обстріляла Одесу — троє людей загинуло. 798 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Військовий літак F-16
У США розбився військовий літак F-16
ДТП у Лос-Анджелесі
У Лос-Анджелесі 55 людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая й автобуса
Міністр оборони Ллойд Остін
Остін закликав партнерів США передавати Україні Patriot
Трамп, США
Суд оштрафував експрезидента США Трампа на $9 тисяч за публікації постів у соцмережах про судовий процес
На початок