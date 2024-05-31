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Обмін полоненими: Третина визволених — поранені — Лубінець
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Обмін полоненими: Третина визволених — поранені — Лубінець

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Обмін полоненими 31 травня 2024 року
Обмін полоненими 31 травня 2024 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україні 31 травня російського полону вдалося повернути 75 людей. Третина визволених — поранені і важкопоранені.

Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, визначені міжнародними конвенціями пріоритети таких обмінів передбачають, що спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші категорії.

Лубінець зазначив, всі, кого сьогодні повернули з полону, розповідають про тортури і стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста. Третина визволених — поранені і важкопоранені. Всі колишні бранці знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.

"Ми фіксуємо, в якому стані передаємо російських військовополонених, з іншого боку — в якому стані повертаються наші герої і героїні", — сказав Лубінець.

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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