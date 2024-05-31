Польща планує підготувати для ЗСУ підрозділ, який складатиметься з українських чоловіків призовного віку, що проживають у країні. Це, на думку МЗС, ефективніша допомога, ніж відправлення польських військових інструкторів до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Празі в межах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Польська агенція преси.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", — пояснив міністр.

Нещодавно Сікорський казав, що Польща не виключає можливість відправлення польських військових до України.

Що відомо про відправлення в Україну інструкторів з ЄС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 травня повідомив, що після спілкування з французьким колегою Себастьяном Лекорню сторони домовилися про відправку інструкторів з Франції для підготовки українських військовослужбовців.

Після цього французьке медіа BFM TV надіслало запит до Міністерства оборони Франції щодо підтвердження цієї інформації, де це не підтвердили. Там вказали, що такі навчання "є одним з напрямів, що обговорюються".

Пізно ввечері 27 травня Міноборони України опублікувало заяву, що "станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель 28 травня говорив, що в ЄС нема консенсусу щодо виряджання інструкторів в Україну.