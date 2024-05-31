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Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 на території Росії
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Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 на території Росії

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Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс-Слот
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс-Слот. AP Photo/Hadi Mizban

Нідерланди не проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс-Слот на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, передає "Радіо Свобода".

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", — сказала вона.

Брюїнс-Слот також зазначила, що Нідерланди готові зробити все можливе, щоб "якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України".

"Це загальний принцип, якого ми дотримуємось, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями щоб всі F-16 були доступні Україні", — додала вона.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2023 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня 2023 року нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

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