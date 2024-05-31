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Протягом доби щонайменше 15 людей загинули в Індії внаслідок аномальної спеки
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Протягом доби щонайменше 15 людей загинули в Індії внаслідок аномальної спеки

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Аномальна спека в Індії
Ґувахаті, Індія, 25 травня 2024 року. AP Photo/Anupam Nath

Протягом доби 30 травня щонайменше 15 людей загинули внаслідок різкого підвищення температури у східних штатах Індії Біхар і Одіша.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що хвиля спеки у східній Індії триватиме щонайменше до суботи.

Наразі відомо, що п'ятеро людей померли внаслідок сонячного удару в місті Аурангабад в Біхарі. Близько семи людей померли вчора дорогою до лікарні в Аурангабаді, однак точна причина смерті буде встановлена після розтину. Ще троє людей померли від, ймовірно, теплового удару в штаті Джаркханд.

Уряд Одіші заборонив своїм співробітникам заходи на свіжому повітрі з 11 до 15 години, коли температура досягає піку.

Також зазначається, що у столиці Індії Делі птахи та дикі мавпи втрачають свідомість або хворіють через спеку. Міський зоопарк використовує басейни та переводить тварин на спеціальну літню дієту.

Раніше, 22 травня, влада індійської столиці наказала достроково закрити школи на літні канікули після того, як температура в Делі досягла 47,4 градусів за Цельсієм .

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