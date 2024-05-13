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В Індії у Мумбаї упав гігантський рекламний щит, є загиблі, десятки людей поранені
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В Індії у Мумбаї упав гігантський рекламний щит, є загиблі, десятки людей поранені

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В Індії у Мумбаї упав гігантський рекламний щит, є загиблі, десятки людей поранені
Повалений рекламний щит на заправці після вітру і пилової бурі в Мумбаї, Індія, 13 травня 2024 року. REUTERS/Prashant Waydande

В Індії у Мумбаї у понеділок, 13 травня, ввечері сильні пилові бурі, що супроводжувалися зливами, повалили стовпи, риштування та дерева. Найбільше постраждав район Гаткопар, де через негоду на заправку упав гігантський рекламний щит: щонайменше 3 людини загинули і 59 отримали поранення.

Про це повідомляє India Today.

Інцидент стався на заправці вздовж шосе Східний Експрес у Пантнагарі. На відеозаписах видно, що під рекламним щитом опинилися кілька автомобілів.

Відео падіння білборду з'явилося у соцмережах.

До рятувальної операції приєдналася команда Національних сил реагування на стихійні лиха, повідомив агентству PTI комісар муніципальної корпорації Бріханмумбаї Бхушан Гаграні.

Також повідомляється, що через несприятливі погодні умови та пилову бурю аеропорт Мумбаї тимчасово призупинив обслуговування рейсів приблизно на одну годину. Це призвело до щонайменше 15 перенаправлень.

За даними Метеорологічного департаменту Індії, сильний вітер, ймовірно, збережеться в деяких районах протягом наступних чотирьох годин. Людям рекомендується бути обережними.

Крім того, через шторм на дорозі Тане-Белапур у Вадалі на дорогу впало будівельне риштування.

Як повідомляє інформаційне агентство PTI, у Джогешварі вирване з корінням через сильний вітер дерево впало на авторикшу. Водій отримав поранення і був доставлений місцевими жителями до найближчої лікарні.

Між низкою станцій призупинили рух метро після того, як через сильний вітер банер впав на контактний дріт, повідомило інформаційне агентство PTI з посиланням на прессекретаря метрополітену.

Також постраждало приміське сполучення на Центральній залізниці після того, як через сильний вітер зігнулася опора контактної мережі між двома станціями.

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