В Індії через спеку 47,4°С у Делі та інших штатах школи відправили на канікули

Влада індійської столиці наказала достроково закрити школи на літні канікули після того, як температура в Делі досягла 47,4 градусів за Цельсієм .

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідно до розпорядження уряду, яке цитує Hindustan Times у вівторок, 21 травня, міська влада наказала негайно закрити школи через спеку.

Раніше Бюро погоди Індії попередило про “сильну спеку” цього тижня. Найвищі температурні показники — 47,4 градусів Цельсія — зафіксували у передмісті Делі Наджафгарх у понеділок, 20 травня. Наразі це найспекотніша температура в країні у цей період.

Влада інших штатів, серед яких Гар'яна, Мадх'я-Прадеш, Пенджаб і Раджастан, також наказала закрити школи, повідомляє India Today.

У той же час у південних штатах Індії, включно з Тамілнадом і Кералу, протягом останніх кількох днів пройшли сильні дощі.

Минулого тижня сильні шторми обрушилися на інші частини країни, включно з фінансовою столицею Мумбаї, де сильний вітер зруйнував рекламний щит, внаслідок чого загинули 16 людей, а десятки інших залишилися заблокованими.

Як пише The Guardian, Індія звикла до високих літніх температур, але багаторічні наукові дослідження показали, що кліматична криза спричиняє довші, частіші та інтенсивніші хвилі спеки.

Індійський метеорологічний департамент попередив про вплив спеки на здоров'я, особливо для немовлят, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

У травні 2022 року в деяких частинах Делі температура досягла 49,2 градусів Цельсія, повідомляли тоді індійські ЗМІ.