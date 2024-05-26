Попередньо Науседа перемагає на виборах президента Литви

У Литві сьогодні, 26 травня, відбувся другий тур президентських виборів. За цю посаду боролися чинний глава держави країни Гітанас Науседа та очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте.

За повідомленням Центральної виборчої комісії Литви, наразі отримано дані з 76% виборчих дільниць у 58 з 60 муніципалітетів.

За попередніми результатами голосування, на виборах зі значним відривом перемагає чинний президент Науседа. Його підтримали 78,87% виборців.

Шимоніте отримала підтримку 19.59% виборців. Підрахунок голосів триває.

Вибори президента Литви — 2024

12 травня у Литві відбувся перший тур президентських виборів. За результатами підрахунку голосів до другого туру пройшли чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. За результатами підрахунку голосів на всіх 1895 дільницях, Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54% і 19,94% голосів виборців.