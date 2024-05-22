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У Литві й Фінляндії відреагували на намір Росії змінити морські кордони в Балтійському морі
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У Литві й Фінляндії відреагували на намір Росії змінити морські кордони в Балтійському морі

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У Литві й Фінляндії відреагували на намір РФ змінити морські кордони в Балтійському морі
Війська Швеції патрулюють з повітря і моря регіон в Балтійському морі, 25 серпня 2020 р. Шведські збройні сили/Antonia Sehlstedt

У Литві та Фінляндії відреагували на намір Росії в односторонньому порядку змінити морські кордони країни в Балтійському морі.

Відповідні заяви оприлюднили литовські та фінські дипломати.

У міністерстві закордонних справ Литви заявили, що подібні дії Російської Федерації можна розглядати як “навмисну, цілеспрямовану, наростаючу провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств”.

Зазначається, що це ще один доказ того, що “агресивна і ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці сусідніх країн і всієї Європи”.

У МЗС повідомили, що 22 травня Литва запрошує представника Росії для докладного пояснення і погоджує свою відповідь зі своїми партнерами.

“Литва нагадує і закликає Росію поважати і дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних і двосторонніх угод про непорушність кордонів”, — йдеться у коментарі на сайті МЗС країни.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що МЗС країни наразі “опрацьовує деталі”, і назвала внесення плутанини гібридним впливом, яким Фінляндію “не збити пантелику”.

“Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасник Конвенції, діятиме відповідним чином. Слід пам'ятати, що внесення плутанини — це також гібридний вплив. Фінляндія не буде збита з пантелику”, — наголосила Валтонен.

Пізніше на спільній пресконференції з головою Європейської народної партії Манфредом Вебером Валтонен заявила, що Фінляндія не бачить у діях Росії провокації.

Що відомо про проєкт постанови уряду РФ про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією

Раніше стало відомо, що влада Росії в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони РФ з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Проєкт відповідної постанови російського уряду опубліковано на порталі правових актів РФ.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони країни, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Зазначається, що для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, та на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

У документі також йдеться, що чинні географічні координати, встановлені поставленням Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

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