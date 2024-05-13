У Литві знову провалився референдум щодо зміни Конституції про подвійне громадянство.

Про це пише LRT з посиланням на дані виборчої комісії.

За останніми даними Головної виборчої комісії, після підрахунку абсолютної більшості голосів у референдумі взяли участь 1 млн 396 тис. 828 людей, або 59% виборців.

Із них схвалили запропоновані зміни щодо громадянства 1 млн 11 тис. 14 людей, або 73,9% тих, хто проголосував. Цього виявилося недостатньо.

Для того щоб поправку до Конституції про громадянство ухвалили, за неї мають проголосувати не менше половини виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 млн 385 тис. 234 виборців. Тому потрібно було зібрати 1 млн 192 тис. 617 голосів.

У 2019 році потрібно було зібрати 1,24 млн голосів. Однак тоді вдалося зібрати 956 тис. 564 голоси — 72,35% із тих, хто проголосував.

Як пише LRT, у 2024 році пропонувалося змінити Конституцію, виключивши з неї положення, яке тепер перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство. У ньому йдеться про те, що “крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно”.

Необхідно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: “Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням і на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття і втрати громадянства визначається законом”.

Політологи і представники громадськості розкритикували це формулювання, назвавши його незрозумілим.

Конституційний суд уточнив, що тільки шляхом внесення змін до Конституції на референдумі можна відкрити можливість мати подвійне громадянство для громадян Литви, які отримали громадянство інших країн після відновлення незалежності.

У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо множинного громадянства.