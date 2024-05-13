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У Литві відбудеться другий тур виборів президента: зустрінуться Науседа та Шимоніте
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У Литві відбудеться другий тур виборів президента: зустрінуться Науседа та Шимоніте

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Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа. Президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції за результатами другого саміту Люблінського трикутника у Львові, 11 січня 2023 рік. Фото: УНІАН/Микола Тис

У Литві завершився перший тур президентських виборів 2024 року. За результатами підрахунку голосів до другого проходять чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. У Литві також відбувся референдум про збереження громадянства.

Про це повідомляє Delfi.

За результатами підрахунку голосів на всіх 1895 дільницях, Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54% і 19,94% голосів виборців.

Ігнас Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах, посів третє місце. Він вважався одним із найімовірніших суперників Науседи у другому турі президентських виборів, і на голосуванні отримав 12,47%.

Видання зазначає, що цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та Шимоніте також пройшли до другого туру виборів.

Загалом у президентських виборах країни взяли участь 8 кандидатів:

  • чинний президент Гітанас Науседа,
  • глава уряду Інгріда Шимоніте, висунута Партією Батьківщини - Християнські демократи Литви,
  • Дайнюс Жалімас, кандидат від Партії свободи,
  • Гедрімас Єглінскас, висунутий Демократичний союз "Vardan Lietuvos",
  • кандидат від Лейбористської партії Андрюс Мазуроніс,
  • Ігнас Вегеле,
  • Ремігіюс Жемаітайтіс,
  • Едуардас Вайткус.

Президентські вибори 2024 року та референдум про збереження громадянства відзначилися неймовірно високою явкою виборців. За даними ЦВК, голос прийшли 59,37% виборців. Це найвища явка виборців на президентських виборах за понад два десятиліття.

У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо легалізації множинного громадянства.

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