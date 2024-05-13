У Литві завершився перший тур президентських виборів 2024 року. За результатами підрахунку голосів до другого проходять чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. У Литві також відбувся референдум про збереження громадянства.
Про це повідомляє Delfi.
За результатами підрахунку голосів на всіх 1895 дільницях, Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54% і 19,94% голосів виборців.
Ігнас Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах, посів третє місце. Він вважався одним із найімовірніших суперників Науседи у другому турі президентських виборів, і на голосуванні отримав 12,47%.
Видання зазначає, що цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та Шимоніте також пройшли до другого туру виборів.
Загалом у президентських виборах країни взяли участь 8 кандидатів:
- чинний президент Гітанас Науседа,
- глава уряду Інгріда Шимоніте, висунута Партією Батьківщини - Християнські демократи Литви,
- Дайнюс Жалімас, кандидат від Партії свободи,
- Гедрімас Єглінскас, висунутий Демократичний союз "Vardan Lietuvos",
- кандидат від Лейбористської партії Андрюс Мазуроніс,
- Ігнас Вегеле,
- Ремігіюс Жемаітайтіс,
- Едуардас Вайткус.
Президентські вибори 2024 року та референдум про збереження громадянства відзначилися неймовірно високою явкою виборців. За даними ЦВК, голос прийшли 59,37% виборців. Це найвища явка виборців на президентських виборах за понад два десятиліття.
У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо легалізації множинного громадянства.