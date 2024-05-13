У Литві завершився перший тур президентських виборів 2024 року. За результатами підрахунку голосів до другого проходять чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. У Литві також відбувся референдум про збереження громадянства.

Про це повідомляє Delfi.

За результатами підрахунку голосів на всіх 1895 дільницях, Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54% і 19,94% голосів виборців.

Ігнас Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах, посів третє місце. Він вважався одним із найімовірніших суперників Науседи у другому турі президентських виборів, і на голосуванні отримав 12,47%.

Видання зазначає, що цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та Шимоніте також пройшли до другого туру виборів.

Загалом у президентських виборах країни взяли участь 8 кандидатів:

чинний президент Гітанас Науседа,

глава уряду Інгріда Шимоніте, висунута Партією Батьківщини - Християнські демократи Литви,

Дайнюс Жалімас, кандидат від Партії свободи,

Гедрімас Єглінскас, висунутий Демократичний союз "Vardan Lietuvos",

кандидат від Лейбористської партії Андрюс Мазуроніс,

Ігнас Вегеле,

Ремігіюс Жемаітайтіс,

Едуардас Вайткус.

Президентські вибори 2024 року та референдум про збереження громадянства відзначилися неймовірно високою явкою виборців. За даними ЦВК, голос прийшли 59,37% виборців. Це найвища явка виборців на президентських виборах за понад два десятиліття.

У Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори та референдум щодо легалізації множинного громадянства.