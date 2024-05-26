Спецслужби Росії розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Про це пише The New York Times, посилаючись на представників розвідки США та їхніх союзників.

Зазначається, що американські розвідники спільно із союзниками відстежують збільшення кількості диверсійних операцій "низького рівня" в Європі, які, на їхню думку, є частиною кампанії РФ з підриву зусиль для військової підтримки України.

Зокрема серед подібних операцій видання наводить підпали складу у Великій Британії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на військові бази США.

Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

За даними NYT, їхні дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Американські та європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинуватили у цих діях.

Однією з характерних рис російської диверсійної кампанії є використання завербованих місцевих жителів європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.

На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск інформував, що у країні через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заарештовано дев'ятьох та затримано ще трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії.

Також відбулося кілька підпалів у Литві та Естонії. Влади обидвох країн припустли, що за цим можуть стояти російські диверсанти.