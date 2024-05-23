Польща посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку Росії. Йдеться про аеропорт Жешув-Ясьонка.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву польського міністра внутрішніх справ Томаша Семоняка.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", — сказав заявив Семоняк, не уточнивши при цьому заходів безпеки в аеропорту.

Він наголосив, що Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що 12 людей було затримано у межах придушення передбачуваних диверсій, спрямованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Аеропорт Жешув-Ясьонка розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною й там обробляється до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Летовище також стало основним пунктом зупинки іноземних посадовців і політиків, які відвідують Київ.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск інформував, що у країні через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заарештовано дев'ятьох та затримано ще трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії.