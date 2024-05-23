Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"На тлі диверсій РФ". Польща посилює безпеку аеропорту, до якого прибуває військова допомога для України
ПОЛЬЩАУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

"На тлі диверсій РФ". Польща посилює безпеку аеропорту, до якого прибуває військова допомога для України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Аеропорт Жешув-Ясьонка, Польща
Знак на в’їзді до аеропорту Жешув-Ясьонка, Польща, 9 січня 2023 року. Damian Lemański/Bloomberg via Getty Images

Польща посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку Росії. Йдеться про аеропорт Жешув-Ясьонка.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву польського міністра внутрішніх справ Томаша Семоняка.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", — сказав заявив Семоняк, не уточнивши при цьому заходів безпеки в аеропорту.

Він наголосив, що Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що 12 людей було затримано у межах придушення передбачуваних диверсій, спрямованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Аеропорт Жешув-Ясьонка розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною й там обробляється до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Летовище також стало основним пунктом зупинки іноземних посадовців і політиків, які відвідують Київ.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск інформував, що у країні через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заарештовано дев'ятьох та затримано ще трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Україна повернула додому 13 дітей
Україна повернула додому ще 13 дітей
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям
Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Тепер його має підписати президент
Літак армії Росії Су-25
Сили оборони знищили Су-25, Польща думає збивати російські ракети над Україною — головні новини ранку 23 травня
Дональд Туск
Премʼєр-міністр Польщі звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи
Туск, Польща
Туск заявив про ще трьох затриманих за підозрою у диверсіях на користь Росії
На початок