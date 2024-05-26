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У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинуло понад 670 людей
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У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинуло понад 670 людей

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Папуа-Нова Гвінея
Пошкоджена після зсуву будівля, провінція Енга, Папуа-Нова Гвінея, 24 травня 2024 року. REUTERS/Emmanuel Eralia

Понад 670 людей вважаються загиблими після унаслідок масштабного зсуву ґрунту у Папуа-Новій Гвінеї, який стався 24 травня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на оновлені оцінки агентства ООН з питань міграції.

Голова агентства в країні Сехран Актопрак сказав, що оголошена кількість загиблих ґрунтується на підрахунках посадовців села Ямбалі та провінції Енга, які стверджують, що зсув ґрунту зніс більш як 150 будинків.

"За їх оцінками, наразі під землею перебувають понад 670 людей", – заявив Актопрак.

Місцева влада спочатку оцінювала кількість загиблих у сто або більше людей. У неділю за допомогою екскаватора вдалося виявити лише п’ять тіл і ногу шостої жертви стихії.

Крім цього, у неділю, 26 травня, рятувальники перевозили постраждалих від зсуву в безпечніші місця, оскільки тонни нестабільного ґрунту загрожували рятувальним операціям.

Місцеві чиновники поінформували, що після зсуву були зруйновані ще 250 будинків, внаслідок чого приблизно 1250 людей залишилися без даху над головою.

За словами Актопрака, екіпажі "втратили надію" знайти живих людей під землею та уламками на глибині 6-8 метрів.

"Люди примиряються з цим, тому оголошена скорбота", – додав він.

У лютому цього року, щонайменше 64 людини загинули в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї внаслідок міжплемінних зіткнень.

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