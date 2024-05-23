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У Мексиці під час передвиборчого мітингу внаслідок обвалу сцени загинуло 9 людей
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У Мексиці під час передвиборчого мітингу внаслідок обвалу сцени загинуло 9 людей

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Щонайменше дев'ятеро людей загинули та ще близько 63 зазнали поранень у середу ввечері у північному мексиканському штаті Нуево-Леон. Трагедія сталась внаслідок обвалу сцени через сильний вітер під час передвиборчого мітингу партії "Громадянський рух".

Про це повідомляє Assosiated Press.

Кандидат у президенти від центристської партії "Громадянський рух" Хорхе Альварес Майнес заявив, що порив вітру спричинив обвал сцени на політичному заході у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія. Після обстеження в лікарні він заявив, що призупиняє передвиборчу кампанію і сподівається, що влада розслідує трагедію.

Журналіст Хоакін Лопес-Доріга опублікував у соцмережі X момент обвалу сцени.

Губернатор штату Нуево-Леон Самуель Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через сильні грози в цьому районі.

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