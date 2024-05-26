Від початку доби, 26 травня, на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Окупанти РФ здійснили 529 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Військо РФ завдало три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб. Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10.00 26 травня.

За уточненою інформацією, минулої доби росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти РФ здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них — із РСЗВ.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ російського окупаційного війська.

“Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, одну РСЗВ, літак Су-25, 11 БпЛА ОТР, 31 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у ранковому зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, “загроза прориву окупантів РФ відбита, забезпечено стійку оборону”. Скрізь, де росіяни продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російські військові тричі намагалися штурмувати позиції українських військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом із тим, військо РФ продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас українські підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, 25 травня військо РФ втратило на Харківському напрямку 179 військових. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку українські воїни дали жорстку відсіч спробі російських окупантів просунутися у бік Невського. Втрати війська РФ уточнюються.

На Краматорському напрямку росіяни активних дій не проводили.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока — на цей час військо РФ вже 14 разів атакувало позиції українських військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів РФ.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів РФ районі Костянтинівки. Військо РФ продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку неподалік Роздільного та Старомайорського дві спроби окупантів РФ покращити тактичне положення зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку на плацдармах на лівому березі річки Дніпро відбито дві атаки війська РФ в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.