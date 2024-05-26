Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Репортаж з Харкова, де розбирали завали та шукали тіла під загрозою ракетної атаки. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиВідео

Репортаж з Харкова, де розбирали завали та шукали тіла під загрозою ракетної атаки. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Російські військові 25 травня атакували будівельний гіпермаркет “Епіцентр” у Харкові. Попередньо — на будівлю скинули два КАБи. Там моментально здійнялась пожежа. Через кілька годин після атаки на “Епіцентр” росіяни знову обстріляли місто та влучили у житловий масив. Працівники ДСНС, медики та рятувальна служба біля гіпермаркету була змушена кілька разів спускатись в укриття, або ж просто лягати на землю через постійні загрози.

Як рятувальники розбирали завали та шукали тіла між сигналами повітряної тривоги — у репортажі Суспільне Новини з Харкова.

Топ дня
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені
Росія вдарила двома КАБами по будівельному гіпермаркету в Харкові: є загиблі та поранені Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зеленський на відео з Харкова закликав світових лідерів взяти участь у саміті миру
Зеленський на відео з Харкова закликав світових лідерів взяти участь у саміті миру в Швейцарії
Кількість загиблих в &quot;Епіцентрі&quot; у Харкові зросла: що 26 травня відомо про наслідки атаки РФ
Кількість загиблих в "Епіцентрі" у Харкові зросла: що 26 травня відомо про наслідки атаки РФ
Повітряні Сили: вночі знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед"
Повітряні Сили: вночі знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед"

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Удар по Харкову 25 травня, очевидці, свідки, репортаж
Очевидці про порятунок людей у гіпермаркеті та перші хвилини після ударів у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Популяризують українську пісню в Європі: історія колумбійця
Популяризують українську пісню в Європі: історія гурту колумбійця з українським корінням. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
32-річний британець Маркус Сміт приїхав воювати за Україну
Історія британського добровольця в ЗСУ Маркуса Сміта. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Рослинність на місці Каховського водосховища
150 тисяч гектарів густого лісу: еколог про флору на Каховському водосховищі. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок