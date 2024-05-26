Російські військові 25 травня атакували будівельний гіпермаркет “Епіцентр” у Харкові. Попередньо — на будівлю скинули два КАБи. Там моментально здійнялась пожежа. Через кілька годин після атаки на “Епіцентр” росіяни знову обстріляли місто та влучили у житловий масив. Працівники ДСНС, медики та рятувальна служба біля гіпермаркету була змушена кілька разів спускатись в укриття, або ж просто лягати на землю через постійні загрози.
Як рятувальники розбирали завали та шукали тіла між сигналами повітряної тривоги — у репортажі Суспільне Новини з Харкова.