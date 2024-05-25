Блінкен у Молдові і Чехії обговорить загрози з боку Росії та підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час турне по Європі обговорить загрози з боку Росії, підтримку України та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомив помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

За його словами, Блінкен відвідає з офіційними візитами Молдову й Чехію, а також візьме участь у міністерській зустрічі НАТО в Празі.

"У середу він прибуде до Кишинева, Молдова. Потім того вечора, до четверга, він буде в Празі та Чехії. А з вечора четверга візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у рамках підготовки до саміту НАТО", — сказав О'Браєн.

У Молдові Держсекретар зустрінеться з президентом Маєю Санду, з прем'єр-міністром, з іншими офіційними особами.

"Він матиме можливість висвітлити прогрес Молдови на шляху до європейської інтеграції, зміцнення демократії та загрозу, яку становить втручання Росії у внутрішні процеси", — сказав помічник держсекретаря.

У Празі заплановані зустрічі Блінкена з керівництвом країни та участь у міністерському засіданні НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу. Очікується, що головними темами переговорів стануть посилення партнерства, ситуація на фронті в Україні, підтримка Української держави, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

"В цьому ключі генсек попросив міністрів обговорити низку рішень, які стосуються України. Ми не очікуємо, що Україні буде запрошення приєднатися до НАТО, але ми думаємо, що буде суттєва демонстрація підтримки України, оскільки вона працює, щоб виграти свою війну. Це включатиме постійну підтримку НАТО у розбудові майбутніх ЗСУ та зусилля, спрямовані на допомогу Україні під час проведення реформ, необхідних для того, щоб вона могла приєднатися до ЄС і якомога швидше перетнути міст до НАТО", — сказав О'Браєн.

Держсекретар США Ентоні Блінкен із 28 по 31 травня поїде з робочим візитом у Європу. Він відвідає столиці Молдови та Чехії. Питанням поїздки буде й подальша підтримка України.

Після поїздки до Києва 14-15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена зняти обмеження на використання Україною американської зброї по території Росії. У Білому домі точаться дискусії.