Зеленський пообіцяв допомогти з відновленням зруйнованої друкарні у Харкові

Президент Володимир Зеленський дав доручення Міністерству економіки України та регіональній владі Харківщини для відновлення зруйнованої росіянами друкарні Vivat у Харкові.

Про це повідомив очільник держави у вечірньому зверненні 24 травня.

"Сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії у Харкові. Треба буде й загалом підтримати галузь — на державному рівні", — сказав Зеленський.

Глава держави також закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів.

"Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", — підкреслив Зеленський.

Що відомо про удар по Харкову 23 травня

У четвер, 23 травня, армія РФ випустили 15 ракет по Харкову та області. Серед зруйнованих об'єктів — друкарня "Фактор-Друк", де розташований цех видавництва Vivat.

Унаслідок атаки загинули семеро людей, ще понад 20 дістали поранення. У самій друкарні згоріли 50 тисяч книжок.