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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні зенітний комплекс Iris-T
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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні зенітний комплекс Iris-T

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Iris-T
Система ППО IRIS-T. Getty Images

В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Таким чином зараз в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності.

"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", — заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Раніше Spiegel писав, що загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять систем ППО IRIS-T SLM та одинадцять систем ППО IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense.

"За останні півтора року системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехопювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру", — пише Spiegel.

IRIS-T SLM в Україні

Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов'язалася передати Україні. Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей.

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