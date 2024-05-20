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12 країн допоможуть Німеччині посилити систему ППО України
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12 країн допоможуть Німеччині посилити систему ППО України

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Patriot
Зенітно-ракетні системи Patriot у Польщі, 6 лютого 2023 року. Getty Images/Jaap Arriens/NurPhoto

Країни-партнери НАТО схвалили запропоновану Німеччиною ініціативу щодо забезпечення України засобами ППО.

Про це повідомило Міноборони ФРН у соцмережі Х.

Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Канада збираються надавати фінансову підтримку. США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Литва, Бельгія та Румунія мають намір допомагати Україні ракетами. Також до ініціативи хоче приєднатися Латвія.

Німецьку програму для України "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) запустили у квітні. У рамках неї Берлін закликав союзників сформувати нову коаліцію для постачання Києву систем ППО Patriot, Iris-T, Skynex та зенітних установок Gepard.

Раніше в інтерв'ю Reuters український президент Володимир Зеленський заявив, що західні країни із запізненням на рік ухвалюють рішення про військову підтримку Києва. Він зазначив, що якби Україна отримала системи Patriot раніше, то могла б запобігти багатьом російським атакам на енергетичні об'єкти.

У понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Засідання було онлайн, у ньому брали участь і український міністр оборони Рустем Умєров із делегацією.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі, що один із пріоритетів сьогоднішньої зустрічі — системи ППО для України, і він закликатиме партнерів передати Україні необхідну допомогу.

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