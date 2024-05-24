Канабіс і його похідні виключили зі списку особливо небезпечних речовин — Кабмін

Кабінет міністрів України змінив перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. З переліку особливо небезпечних прибрали канабіс, смолу, екстракти й настоянки з нього. Це потрібно, щоб запрацював закон про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив урядовий портал.

Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, тетрагідроканнабіол – з переліку особливо небезпечних психотропних речовин. Обіг цих речовин раніше був заборонений повністю. Тепер їх перемістять до іншої таблиці переліку у списки наркотичних засобів, зокрема рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин).

Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Закон про дозвіл на медичний канабіс

21 грудня 2023 року Верховна рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Рішення підтримали 248 депутатів. Документ регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання й надалі вважатиметься злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

15 лютого цього року президент України Володимир Зеленський підписав цей закон. Він набуде чинності 16 серпня.

Про особливості застосування медичного канабісу розслідувачі Суспільного розповідають у фільмі "Особливо небезпечний".