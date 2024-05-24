За колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у 55 млн гривень та відпустили з-під варти під низку зобов'язань. Йому інкримінують одержання понад 722 млн грн хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) та Центрі протидії корупції.

Колишній керівник ДФС за рішення ВАКС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу Насірова у травні 2023 року.

Після внесення застави до 7 липня 2024 року на обвинуваченого покладали такі процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до суду, якщо не може — заздалегідь повідомити про це суд;

не залишати межі Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

не спілкуватися з визначеними в ухвалі суду особами;

здати закордонний, службовий паспорти;

носити електронний браслет.

Дружина Насірова та партнер юридичної компанії внесли кошти на рахунок ВАКС. Адвокати Насірова раніше просили зменшити заставу до 22 млн грн, але коли експосадовця затримували півтора року тому, застава становила 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід фігуранту неодноразово продовжували, а заставу зменшили майже вдесятеро.

Що відомо про справу

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада 2022-го Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

18 квітня НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову та його раднику.

Дії Романа Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.