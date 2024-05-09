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Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо війни в Україні
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Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо війни в Україні

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Орбан та Сі Цзіньпін
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільник Китаю Сі Цзіньпін, Будапешт, 9 травня 2024 року. REUTERS

Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо війни в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спільної пресконференції із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у четвер увечері, пише Financial Times.

Орбан своєю заявою повторив свій заклик до негайного припинення вогню та мирних переговорів — політики, яку союзники по НАТО відкидають як подібну до капітуляції.

"Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир... Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", — сказав Орбан під час спільної пресконференції з президентом Сі.

Він сказав, що співпраця між Пекіном і Будапештом включатиме "повний спектр атомної (енергетичної) галузі, де ми не співпрацювали досі".

"Є сфери, де Китай є найкращим у світі, в тому числі де він поступається світові", — сказав Орбан, додавши, що електричні транспортні засоби, залізниці та інформаційні технології є сферами, де Угорщина прагне співпрацювати.

Офіційні особи двох країн у четвер підписали 18 економічних угод, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Китай і Угорщина співпрацюватимуть у створенні вантажної залізниці навколо Будапешта, новому високошвидкісному залізничному сполученні між столичним аеропортом і центром міста та будівництві нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, сказав Сійярто.

У лютому 2023 року міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву з 12 пунктів, в якій викладено позицію Пекіна щодо "політичного врегулювання" повномасштабної війни Росії. Багато західних лідерів відхилили цю пропозицію, зазначивши, що вона, ймовірно, піде лише на користь Росії.

Перед виїздом до Будапешта, Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Еммануелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, які натиснули на китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.

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