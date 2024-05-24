Байден має намір зробити Кенію основним союзником США поза НАТО

Президент США Джо Байден має намір підвищити Кенію до дипломатичного рангу "головного союзника поза НАТО".

Про це повідомив Білий дім у четвер у пресрелізі з нагоди державного візиту президента Кенії Вільяма Руто.

"Президент Байден повідомляє Конгресу, що він має намір призначити Кенію основним союзником поза НАТО", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей статус надається Сполученими Штатами країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами оборони.

Підкреслюється, що Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку.

Це перше визначення країни Африки на південь від Сахари як головного союзника поза НАТО.

Такий дипломатичний статус дає право на привілейовані економічні та військові відносини зі Сполученими Штатами.

Минулого року влада Кенії зголосилася очолити міжнародний збройний контингент, який вгамував би гаїтянські банди, і виділити для цього тисячу поліцейських. Ще дві тисячі солдатів пообіцяла інша африканська країна — Бенін, а фінансувати цю операцію готові США.