СБУ оснащує морські дрони "Sea Baby" РСЗВ — Малюк

Служба безпеки України оснащує морські безпілотники "Sea Baby" реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, виступаючи під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", — зазначив Малюк.

За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Малюк додав, що дрон також ефективно виконує дистанційне мінування, і завдяки цьому було вражено вже 4 російські кораблі.

Раніше Малюк назвав дрон "Sea Baby "багатоцільовою платформою, яка сьогодні ефективно використовується".

У жовтні 2022 року морські безпілотники Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, пошкодивши зокрема фрегат "Адмирал Макаров".

У 2023 році дрони СБУ уразили ракетоносії "Самум" та "Павел Державин", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", пошкодили буксир "Николай Мур" та новітній розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".