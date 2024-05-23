Прикордонники РФ зняли з річки Нарви буї. Естонія вимагає повернути їх на місце

У ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру. Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.

Про це повідомляє Delfi.

Як розповів начальник прикордонного управління Східної префектури Ерік Пургель, щовесни Естонія та Росія встановлюють на річці Нарві буї для позначення судноплавних шляхів. За його словами, якщо тимчасова контрольна лінія постійно позначена на сухопутному кордоні, русло річки з часом змінюється, тому щовесни переглядається розмітка водних шляхів.

“Якщо до початку війни в Україні установка буїв відбувалася багато в чому за згодою, то з 2023 року Росія не погоджується з позицією Естонії щодо розміщення буїв. Ми вирішили спустити буї на літній сезон відповідно до угоди 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та інші любителі випадково не заблукали в російських водах”, — сказав Пургель.

Зазначається, що цього року Росія заявила, що не згодна з розташуванням приблизно половини із запланованих 250 плавучих маркерів. Естонія встановила світлові буї в естонських водах на підставі закону про державний кордон та місць розташування буїв, узгоджених між прикордонними відомствами у 2022 році.

Перші 50 буїв було встановлено на річці Нарва 13 травня. У четвер близько 3 години ночі естонські прикордонники виявили, що прикордонники РФ почали знімати плавучі знаки. За ніч вони зняли 24 буї, частина з яких опинилася серед спірних знаків.

Як наголосив Пургель, департамент поліції та прикордонної охорони зв'яжеться з російською прикордонною службою та вимагатиме пояснень щодо зняття буїв та їх повернення.

"PPA очікує від Росії доказів того, що узгоджене на даний момент місцезнаходження судноплавного шляху змінилося, і якщо вони не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", — сказав Пургель.

Реакція естонської влади на зняття росіянами буїв

На пресконференції прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала уряд не потрапити у пастку залякування з боку Росії. Вона заявила, що Естонія підходить до цього питання тверезо, є спілкування і з Росією, і з союзниками.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що в минулому були інциденти на кордоні з Росією і тому до цієї ситуації слід ставитися спокійно.

„Ми сприймаємо це як одну зі звичайних дій Росії, що провокують різні проблеми, що викликають дебати та сіють невизначеність“, — сказав глава МЗС.

За його словами, Естонія підтримує міжнародні відносини як з партнерами з Європейського Союзу, так і з партнерами НАТО.

Як заявив глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс йдеться про "чергову спробу впливати на внутрішню безпеку Естонії". За його словами, через створення такої системної плутанини формуються настрої суспільства, створюється основа для виникнення конфліктів. Він наголосив, що Естонія не поділяє геополітичне бачення Росії і має враховувати, що подібні експерименти, безумовно, продовжуватимуться.

“Але оскільки ми вже знаємо образ дій нашого східного сусіда і знаємо, що мета всього цього – посіяти в нас страх і сум'яття, давайте не доставлятимемо їм задоволення, потрапляючи в їхню пастку. Почуття безпеки в Естонії на рівні, і держава завжди вживає як превентивних заходів, так і контрзаходів, коли це необхідно. Не треба турбуватися”, — написав глава МВС на своїй сторінці у Facebook.

При цьому, додав посадовець, всім має бути очевидним, що заходи державної безпеки – це не те, що відкладати на майбутнє.

Буї встановлюються на річці в сезон навігації вже кілька десятиліть і необхідні для запобігання помилкам навігації.

Раніше стало відомо, що влада Росії в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони РФ з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Проєкт відповідної постанови російського уряду було опубліковано на порталі правових актів РФ.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони країни, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

На цей намір відреагували в МЗС Литви та Фінляндії.

Згодом із офіційного вебсайту уряду Росії зник законопроєкт, яким пропонується зміна морських кордонів РФ із Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.