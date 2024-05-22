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Уряд Росії прибрав із сайту документ про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією
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Уряд Росії прибрав із сайту документ про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією

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РФ видалила з сайту уряду законопроєкт про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією
Війська Швеції патрулюють з повітря і моря регіон в Балтійському морі, 25 серпня 2020 року. Шведські збройні сили/Antonia Sehlstedt

З офіційного вебсайту уряду Росії зник законопроєкт, яким пропонується зміна морських кордонів РФ із Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Як пише "Радіо Свобода", законопроєкт лишився на сервісі archive.is.

У виданні РС додають, що користувач соцмережі X під ніком @TallbarFIN проаналізував скриншот документа і довів, що законопроєкт не був фейком.

Контактні дані під документом з сайту уряду — дві адреси електронної пошти. Одна імовірно належить військовій частині 25106 ВМС РФ, розташованій в Санкт-Петербурзі. Серед іншого, частина розміщує на сайті держзакупівель тендери на підготовку навігаційних карт для ВМФ.

Інший мейл належить 373 Центру збору та обробки гідрографічної та гідрометеорологічної інформації ВМС Росії.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони країни, Росія мала намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

У документі також ішлося, що чинні географічні координати, встановлені поставленням Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

Пізніше Литва та Фінляндія відреагували на намір Росії в односторонньому порядку змінити морські кордони країни в Балтійському морі.

В МЗС Литви заявили, що подібні дії Російської Федерації можна розглядати як “навмисну, цілеспрямовану, наростальну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств”. Литва запросила представника Росії для докладного пояснення.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її відомство наразі “опрацьовує деталі”, і назвала внесення плутанини гібридним впливом, яким Фінляндію “не збити пантелику”. Пізніше на спільній пресконференції з головою Європейської народної партії Манфредом Вебером Валтонен заявила, що Фінляндія не бачить у діях Росії провокації.

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