Влада Росії в односторонньому порядку ухвалила рішення про зміну морських кордонів країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Проєкт відповідної постанови російського уряду опубліковано на порталі правових актів РФ.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони країни, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Зазначається, що для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, та на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

У документі також йдеться, що чинні географічні координати, встановлені поставленням Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

Автори постанови зауважують, що нібито ці точки були зафіксовані "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, своєю чергою, засновані на роботах середини 20 століття, а це "не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод" РФ.

Влада Литви та Фінляндії поки не коментувала ці наміри Росії.

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