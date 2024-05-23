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AP: США мають намір виділити Україні додаткові 275 млн військової допомоги
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AP: США мають намір виділити Україні додаткові 275 млн військової допомоги

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AP: США мають намір виділити Україні додаткові 275 млн військової допомоги
Білий дім, Вашингтон, США. Getty Images

США мають намір оголосити про надання додаткової військової допомоги Україні у війні з Росією на суму 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє АР з посиланням на офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності.

Очікується, що в п'ятницю, 24 травня, Сполучені Штати оголосять про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів, оскільки Київ намагається стримати просування російських військ у Харківській області, повідомили агентству на умовах анонімності два американські чиновники.

За словами двох американських посадовців, пакет включає високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, що користуються підвищеним попитом.

Як відзначає АР, це буде четвертий транш військової допомоги Україні після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про зовнішню допомогу. Це відбувається в той час, коли адміністрація Байдена пообіцяла забезпечити регулярне постачання зброї і якнайшвидше доставити її на лінію фронту, відзначили журналісти.

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