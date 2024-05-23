Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною

Речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що країна розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту українського повітряного простору біля кордонів двох країн. Поки що рішення з цього питання немає.

Про це повідомляє RMF24.

"Це питання розглядається з юридичного та технічного погляду, але жодних рішень у цій справі немає", — сказав Вронський.

Він додав, що з таким проханням до польської влади звернулася українська сторона. За словами спікера польського МЗС, цю можливість мають оцінити експерти з міжнародного права та технічні фахівці, які, зокрема, узгодять умови застосування ППО над Україною.

Павло Вронський зазначив, що про передачу Україні систем ППО не йдеться, оскільки такої можливості немає.

16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Дональда Туска, що одна із цілей РФ – газова інфраструктура на заході України. За словами глави України, успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Він наголосив тоді, що Україна і Польща мають знайти спосіб, як цьому протидіяти.

Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.