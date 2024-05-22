Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 — Генштаб

На Покровському напрямку у Донецькій області українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22.00 годину 22 травня.

"За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загалом з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали чотири ракетні удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснили 3280 обстрілів позицій українських військ із застосуванням різних видів озброєння.

У Генштабі підкреслили, що українські війська продовжують жорстко протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, роблять усе можливе для відбиття нападу. Сьогодні армія РФ концентрувала свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України, як пишуть у Генштабі, знають про плани російських військ та роблять все, щоб їх зірвати.

Українські підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу армії Росії, двох пунктах управління російських військ, двох російських станціях управління безпілотниками, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400. Інформація щодо результатів ураження уточнюється.

На Харківському напрямку українські військові відбили 8 російських атак у районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони України.

Станом на зараз з початку цієї доби на Харківському напрямку армія Росії втратила 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 22 атаки російських загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. За даними Генштабу, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку сьогодні відбито шість атак російських окупантів. Армія РФ успіху не мала.

На Сіверському напрямку тривають дві атаки російської армії у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб армії РФ просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокам'янського успіху не мали.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони України втримали позиції. За сьогодні російські окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві такі броньовані машини піхоти пошкоджено.

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, російська армія штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в українські бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби російська армія 18 разів атакувала українські підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На решті напрямків, за даними Генштабу, ситуація на цей час без особливих змін.