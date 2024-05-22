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Зранку на фронті сталося 105 боєзіткнень, найактивніше на Куп'янщині — Генштаб
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Зранку на фронті сталося 105 боєзіткнень, найактивніше на Куп'янщині — Генштаб

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Зведення Генштабу вечір 22 травня 105 зіткнень
Український військовий. Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що на фронті станом на вечір 22 травня відбулося 105 атак Росії. Найбільше бойових зіткнень — на Куп’янському напрямку. На Харківському напрямку всі напади відбувалися біля Липців, деякі атаки ще зараз тривають. Низка боєзіткнень в різних місцях ще тривають.

Про це Генштаб написав у вечірньому зведенні о 19:00.

"Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ", — ідеться в повідомленні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне — ще триває. Всі ж авіаудари 22 травня росіяни сконцентрували у районах Вовчанська та села Вільча. Скидали керовані авіабомби. Ситуація контрольована, пишуть в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

На Лиманському напрямку за день відбито 6 атак російської армії біля Торського і Невського. Армія РФ скинула 4 КАБи — по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб росіян покращити тактичне положення зросла до 8. Ситуація контрольована. До того ж противник завдав ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинув КАБ біля Шумів.

На Сіверському напрямку зараз сили оборони України відбивають 3 атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Російські солдати скинули три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже 3 авіаудари із застосуванням НАРів (некерованих авіаційних ракет — ред.) та авіабомб.

На Краматорському напрямку відбито 5 атак росіян. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже 20 некерованими авіаракетами армія РФ вдарила неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 російських атак вже відбито. Росіяни завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіївки.

На Придніпровському напрямку російська армія 7 разів без успіху намагалася витіснити українських військових з лівобережжя Дніпра. Втрати росіян уточнюються.

На решті напрямків – без особливих змін.

Станом на 10:30 22 травня відбулося 46 боєзіткнень з росіянами, писав уранці Генштаб. А протягом минулої доби — 117.

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