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На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 22 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 496 370 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1300 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем — 12820 (+41) од,
  • РСЗВ — 1077 (+0) од,
  • засоби ППО — 812 (+1) од,
  • літаків — 354 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10346 (+56),
  • крилаті ракети — 2208 (+1),
  • кораблі /катери — 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка — 2090 (+5).

Дані уточнюються.

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