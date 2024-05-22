На війні в Україні РФ втратила 1300 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 22 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 496 370 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1300 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 14721 (+22) од,
- артилерійських систем — 12820 (+41) од,
- РСЗВ — 1077 (+0) од,
- засоби ППО — 812 (+1) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10346 (+56),
- крилаті ракети — 2208 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17442 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2090 (+5).
Дані уточнюються.